"سحر خاص".. رواية جديدة للكاتب سالم الشهباني

الإثنين 13/يناير/2025 - 03:20 م

عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع، صدرت رواية “سحر خاص” للكاتب والشاعر سالم الشهباني، والتي تشارك ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتدور الرواية حول بطل يتعرض لمرض نادر يفقده هويته وتتلبسه هوية شخص آخر ..مما يجعله يفقد كل ذكرياته وأشياءه الخاصة التي تميزه. وهي تدور بين ثلاثة أزمنة وثلاثة أماكن مختلفة في تناغم رائع وتطور للأحداث في تشكيل من الدهشة والمتعة.

كما اتخذت الرواية من الإطار النفسي الرومانسي مدخلا لها. حيث يخوض البطل من خلال أحداثها رحلة من التخبط وفقدان الهوية. تجعله يترك كل حياته القديمة وذكرياته الخاصة، ويتشرد في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

دون رغبة منه في ذلك.

وتشهد ساحة الباستيل رحلة البطل الذي يتخذ من أحد ارصفتها مأوى له مشردا لايعرف له بيت ولا أهل.

تتداخل الأزمنة في رأسه وتذوب المسافة بين الماضي والحاضر والمستقبل.

الجدير بالذكر أن سالم الشهباني صدر له في معرض كتاب العام السابق (٢٠٢٤) مجموعتان قصصيتان هم ( الجريمة، وغرب الجسر).