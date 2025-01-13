ضم متهم جديد في قضية مقتل سائق لخلافات على أولوية المرور بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، ضم متهم جديد وهو "عبد الله م ع"، في قضية اتهام عامل، بقتل شخص باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وذخائر بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وطلبت المحكمة تعديل صيغة أمر الإحالة بعد ضم المتهم الثاني، وأمرت بإرسال أوراق القضية لرئيس محكمة استئناف طنطا للنظر في إرسالها لدائرة أخرى لنظرها، وسرعة ضبط المتهم الجديد وتقديمه للمحاكمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وشهدت جلسة المحاكمة إقرار والدة المجني عليه بسحب الدعوى بعد إتمام إجراءات تقديم الكفن من أهلية المتهم لأسرة المجني عليه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5525 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1620 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "سلمان م س"، 21 سنة، عامل، مقيم ش الترعة البحرية، بيجام، أول شبرا الخيمة القليوبية - لأنه في يوم 17 / 2 / 2024، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه علاء إبراهيم شاكر.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش وذخائر"، وتجسيداً لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته توجه لمكان تواجده وما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري من السلاح المار بيانه استقرا بصدره قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.