بعثة النادي المصري تعود إلى القاهرة اليوم بعد التعادل الإيجابي مع إنيمبا

تعود اليوم الأثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري إلى القاهرة، وذلك بعد خوضها لمباراة أمام فريق إنيمبا النيجيري مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تصل البعثة إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

وكانت قد حسم التعادل الإيجابي مباراة المصري وأنيمبا في اللقاء الذي جمع بينهما وكان قد تقدم المصري على حساب منافسه إنيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول للمباراة، بهدف احرزه اللاعب محمد هاشم في الدقيقة الثامنة.

ليستطيع فريق إنيمبا السيطرة على الكرة، وأحراز هدف التعادل خلال الشوط الثاني من المباراة .

وكان قد قدم المصري خلال الشوط الأول عرضا جيدا وكان الأكثر والأفضل استحواذا وانتشارا؛ وأهدر أكثر من هدف محقق ، فى المقابل لم يظهر إنيمبا بشكل قوي، وقد اهدر محمود حمادة ركلة جزاء لصالح فريقه.

ويأتي النادي المصري في المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط في خلف الزمالك المتصدر برصيد 11 نقطة.

ويحتاج المصري إلى الفوز في المباراة الأخيرة على بلاك بولز لحسم تأهله إلى ربع النهائي، وزادت فرص الفريق البورسعيدي في التأهل باعتباره يخوض اللقاء الأخير على أرضه، بينما يلتقي إنيمبا النيجيري في الجولة الأخيرة مع الزمالك بالقاهرة.