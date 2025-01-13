وكيلة تعليم الجيزة تتفقد سير امتحانات النقل بعدد من مدارس كرداسة.. صور

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية الجيزة التعليمية، اليوم الإثنين، سير العمل داخل لجان ثالث أيام امتحانات مراحل صفوف النقل بعدد من المدارس، وجاذ ذلك بناء علي توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبتعليمات سعيد عطية وكيل الوزارة.

حيث تفقدت لجان مدارس “الأمل ، بنه الدرويش الاعدادية بنات ، الوحدة ، خالد بن الوليد ، السلام الابتدائية” التابعة لإدارة كرداسة التعليمية وبحضور الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام الإدارة.

وبادارة الوراق التعليمية تفقدت لجان (الشهيد العميد محمد فوزى الابتدائية ، الوراق الثانوية بنات) وبحضور الأستاذ مجدى غنيم مدير عام الإدارة.

وبإدارة منشأة القناطر التعليمية تفقدت لجان (الفضيلة الثانوية المشتركة ، المناشى الابتدائية القديمة ، الجلاتمة الاعدادية المشتركة) وبحضور الأستاذ مروان غراب مدير عام الإدارة.

خلال الجولة تابعت " الخطيب " الجوانب الإدارية والتنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة، حيث شملت متابعتها ما يلي:-

- كشوف الدرجات، والتأكد من تنظيمها ودقتها.

- نموذج الشهادات مراجعة النماذج للتأكد من مطابقتها للمعايير.

- نظام العمل بالكنترول: التحقق من سير العمل وفق القواعد والتعليمات المقررة وتفقدت الكنترولات والشيتات والإداريات من تكليفات ومحاضر الفتح والغلق.

- سجل الموانع والتكليفات: متابعة حالات الموانع لضمان النزاهة في توزيع التكليفات.

- إداريات اللجنة: التأكد من سير العمل الإداري بسلاسة.

- محاضر فتح مظاريف الأسئلة: التأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها.

- تم التأكد من وجود عدد ثلاثة نماذج امتحانية أ ب ج.

- أكدت على تواجد الموجه المقيم والتأكد من خلو الامتحان من أي صعوبات أو معوقات ومتابعة الكنترول.

ومتابعة الشيتات ورصد درجات أعمال السنة ومتابعة اللجنة الخاصة والاطمئنان على الطلبة والتأكد من توافر أجواء الراحة والهدوء لهم.

وشددت علي منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان.

كما تحاورات "الخطيب " مع السادة أولياء الأمور والطلاب خارج اللجان حول الامتحانات.

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

