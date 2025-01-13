الأربعاء المقبل.. التداعيات السورية وأثرها على الأمن الإقليمي والدولي ندوة لـ"حُماة الوطن" بالإسكندرية

ينظم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية الأربعاء المقبل ندوة تثقيفية بعنوان “التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة.. استراتيجيات المواجهة والتكيف”، بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا في منطقة سموحة، شرق الإسكندرية.

ويشارك في الندوة نخبة من الخبراء الاستراتيجيين، منهم اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق، واللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القيادة والأركان المصرية.

وأكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام لحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، أن الندوة تأتي في إطار جهود الحزب لتعزيز الوعي السياسي والتفاعل مع التحولات الدولية والإقليمية المتسارعة، موضحا أن الندوة ستناقش تأثير التداعيات السورية على الساحة الإقليمية والدولية، مع تقديم تحليلات استراتيجية ورؤى عملية للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف مجاهد أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز التحديات الأمنية التي تواجه العالم والمنطقة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة، بالإضافة إلى بحث استراتيجيات المواجهة وآليات التكيف مع التوازنات الجديدة، وطرح الرؤى واستشراف الحلول العملية لمواجهة تحديات الأمن القومي، في وقت يشهد فيه العالم تغيرات جوهرية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.