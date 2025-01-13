فيلم الرسوم المتحركة Boonie Bears: Time Twist في دور العرض المصرية

في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق ينطلق فيلم الرسوم المتحركة “Boonie Bears: Time Twist”، بدور العرض المصرية يوم ١٥ يناير المقبل.



تدور أحداث الفيلم حول “فيك”، مبرمج يعيش في مدينة مزدحمة، يعاني من أحلام غريبة متكررة عن دبَّين وغابة سحرية. في يومٍ مصيري، يقدم له رئيسه فرصة للعمل مع عميل يعرض عليه إعادة بدء حياته كحطّاب بسيط.

يقبل “فيك” العرض بحماس، لكنه سرعان ما يدرك أن هذا القرار يهدد حياة الدبَّين والغابة، مما يدفعه للانطلاق في رحلة استثنائية عبر الزمن والفضاء لحماية أصدقائه واكتشاف سحر الغابة.

“Boonie Bears: Time Twist” هو أحدث إصدار في سلسلة الأفلام الصينية الشهيرة “Boonie Bears”، وقد تم ترشيحه لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في جوائز Golden Rooster، واحدة من أبرز الجوائز السينمائية في الصين.

الفيلم يناسب جميع الأعمار ويتميز بأداء صوتي رائع من طاقم عمل موهوب يضم كريس بوكي، باتريك فريمان، كيران كاتاري، وجوزيف إس. لامبرت. الفيلم من إخراج لين يونغتشانغ، المعروف بأعماله السابقة “Fantastica: A Boonie Bears Adventure” و“Boonie Bears: Guardian Code”.