البرتقال.. كنز صحي يدعم العظام والمفاصل

يُعد البرتقال من أكثر الفواكه شهرة بفوائدها الصحية المتعددة، حيث يعتبر جزءًا أساسيًا من الأنظمة الغذائية الصحية، ويعتبرعاملًا أساسيًا في تعزيز صحة العظام والمفاصل، كما يجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، ولتجنب أي مضاعفات، ينصح بتناوله باعتدال وبطريقة منتظمة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز فوائد البرتقال للعظام وكيف يمكن أن يصبح حليفًا قويًا لصحتك، وفقًا لما تم نشره بموقع “ويب طب”.

يحتوي البرتقال على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لدعم صحة العظام ووقايتها من الأمراض، ومن أبرز هذه الفوائد:

1. الفوليت (فيتامين B9)

البرتقال غني بالفوليت، الذي يلعب دورًا مهمًا خلال فترة الحمل في تقليل خطر التشوهات الخلقية لدى الجنين، بما في ذلك تشوهات العمود الفقري.

2. فيتامين ج (C)

تُغطي حبة برتقال واحدة نسبة كبيرة من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين ج، الذي:

- يساهم في تكوين أنسجة عظام وغضاريف صحية.

- يعزز إنتاج الكولاجين اللازم لتعافي العظام بعد الكسور.

- يدعم امتصاص الحديد الضروري لصحة العظام.

- يقلل من خطر فقدان الكتلة العظمية.

3. مضادات الأكسدة

يحتوي البرتقال على مركبات نباتية مثل الفلافونيدات، التي تمتاز بخصائصها المضادة للالتهابات، فهذه المركبات تساعد في مقاومة التهابات العظام والمفاصل، مثل التهاب المفاصل.

4. المعادن الأساسية

إلى جانب فوائده الأخرى، يوفر البرتقال عناصر غذائية أساسية مثل:

- الكالسيو: لدعم قوة العظام.

- البوتاسيوم: للحفاظ على التوازن الكهربي في الجسم.

- المغنيسيوم: لتحسين كثافة العظام.

عصير البرتقال المدعم: خيار مثالي للعظام

تحتوي بعض أنواع عصير البرتقال المتوفرة في الأسواق على عناصر مضافة، مثل فيتامين د والكالسيوم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لدعم صحة العظام، ويساعد فيتامين د على تحسين امتصاص الكالسيوم وتعزيز تعافي العظام بعد الكسور.

الطبقة البيضاء: لا تتخلص منها

تحتوي الطبقة الإسفنجية البيضاء أسفل قشر البرتقال على العديد من العناصر الغذائية، مثل فيتامين ج والفلافونيدات، ما يجعلها إضافة مفيدة للعصائر أو الوجبات.

طرق الاستفادة من البرتقال

- تناول البرتقال الطازج بانتظام.

- شرب عصير البرتقال الطازج، ويفضل الأنواع المدعمة.

- إضافة الطبقة البيضاء إلى العصائر.

فوائد إضافية للبرتقال

إلى جانب دعم صحة العظام، يُسهم البرتقال في:

- تعزيز مناعة الجسم.

- مقاومة الالتهابات.

- تحسين امتصاص الحديد للوقاية من فقر الدم.

- تقليل التوتر.

تحذيرات وأضرار البرتقال

رغم فوائده، فإن الإفراط في تناول البرتقال قد يؤدي إلى:

- زيادة الوزن.

- اضطرابات هضمية، مثل الإسهال والغثيان.

- تفاعلات سلبية مع أدوية معينة.