ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبه سيارة بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته بالقاهرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت  أجهزة الأمن  تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية إجراء التحريات أجهزة الأمن التواصل الاجتماعي الإجراءات القانونية إرتكاب الواقعة النيابة العامة بدائرة قســـم شرطة المطرية تم إتخاذ الإجراءات القانونية تداول مقطع فيديو دائرة قسم شرطة المطرية دائرة القسم كشف ملابسات لإجراءات القانونية قسم شرطة المطرية