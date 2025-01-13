ضبط 20 طن مكرونة معبأة غير مدون عليها سعر البيع بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة أبوطالب صلاح الدين وعاطف مرقص ومجدي فرج ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون بالمديرية للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس ، وتم ضبط كمية من المكرونه معبأة غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023 ومعالي وزير التموين رقم 200 لسنة 2023 داخل مخزن للمواد الغذائية وتم التحفظ على كمية من المكرونه قدرها 20 طن مكرونه معبأه ومعدة للبيع بالأسواق غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وعليه تم عمل محضر ضد المدير المسؤول للمصنع وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.