بالصور.. محافظ الجيزة يلتقي متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن "المرأة تقود للتنفيذيات"

التقي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتدربتين بالاكاديمية الوطنية للتدريب علي هامش البرنامج التدريبي «المرأة تقود للتنفيذيات » الدفعة الأولى والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية وتولي المناصب القيادية.

وجاء اللقاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ويتضمن البرنامج فترة معايشة وتدريب عملي وميداني للمتدربتين بمحافظة الجيزة لمدة شهر لتوفير المعرفة والأدوات والمهارات والخبرات للمتدربات بجميع جوانب الإدارة العامة وإكسابهم المهارات العملية المختلفة والتي تعد ضمن ركائز التدريب.

وقد أشاد محافظ الجيزة بالدور الوطني الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية في تأهيل المرأة المصرية وثقل مهارتها وتنمية قدراتها في إطار إستراتيجية الدولة المصرية.

وأكد أهمية البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية الوطنية لتأهيل السيدات فى المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقل مهاراتهم لتولي المناصب القيادية؛ لافتًا إلى أنه سيتم توفير المناخ التدريبي العملي الملائم للمتدربات واشراكهم في العديد من الفعاليات الميدانية والمهام لثقل مهاراتهم واكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لإتخاء القرارات الملائمة .