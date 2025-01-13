ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالولايات المتحدة إلى 24 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا حرائق مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية المتواصلة منذ نحو أسبوع إلى 24 قتيلا.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير، اليوم /الاثنين/، أن الحرائق المستمرة تسببت في دمار آلاف المنازل، فيما يسابق رجال الإطفاء الزمن للسيطرة على تلك الحرائق المستعرة ووقف انتشارها المستمر جراء الرياح.



ووفقا للتقرير، تسبب هبوب الرياح الشديدة في توقف حركة الطيران مؤقتًا وتعطل صنابير مكافحة الحرائق في منطقة باليساديس في لوس أنجلوس، فيما تم وصف الحرائق بأنها "من أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ لوس أنجلوس".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون "إن الحرائق عبر لوس أنجلوس تسببت في دمار أكثر من 12 ألف منشأة، وامتدت على مساحة 60 ميلا مربعا، وشردت عشرات الآلاف من الأشخاص، بحسب التقرير.

ويتوقع المسؤولون ارتفاع أعداد القتلى مع قيام كلاب متخصصة بالبحث عن الجثث في الأحياء المنكوبة وتقييم الأضرار الناجمة عن الحرائق، وفي الوقت نفسه أنشأت السلطات مركزا حيث يمكن للناس الإبلاغ عن المفقودين.

وكانت السلطات في لوس أنجلوس قد أصدرت أوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان بعد اندلاع حرائق ضخمة في 7 يناير الجاري.