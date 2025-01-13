وزير العدل الفرنسي يدعو لإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الجزائر بشأن السفر بدون تأشيرة

دعا وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة بين فرنسا والجزائر في عام 2013، التي تسمح للنخبة الجزائرية، بما في ذلك حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية، بالسفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة.

وأوضح دارمانان في تصريح له عبر قناة "LCI" يوم الأحد الماضي، أن الاتفاقية المبرمة في 2013 تمنح حاملي هذه الجوازات حق التنقل بحرية إلى فرنسا، وهو ما اعتبره الوزير غير ملائم في ظل الوضع الحالي. وأضاف أن "إلغاء هذه التسهيلات" لن يؤثر على "العشرة في المئة من مواطنينا الذين لديهم روابط تاريخية وثقافية مع فرنسا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تصاعدت التوترات بين فرنسا والجزائر في الأيام الأخيرة بعد توقيف السلطات الفرنسية الناشط الجزائري المعروف بلقب "بوعلام" في مدينة مونبلييه، حيث تم إلغاء تصريح إقامته بتهمة "الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري". بعد ذلك، تم ترحيله إلى الجزائر، إلا أن السلطات الجزائرية منعت دخوله وأعادته إلى فرنسا في نفس اليوم.