"جبالي" للنواب: تعديلاتكم تصور النيابة العامة وكأنها شبح مجرم وهذا خطأ

دافع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن النيابة العامة، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "اقتراحات بعض النواب المقدمة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تتعامل كما لو أن النيابة العامة شبح مجرم.. هذا خطأ.. ما قاله البعض أصابني بقشعريرة وآن الأوان أن اتصدى لهذا".

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "اسمها النيابة العامة من باب أنها نائب عن الشعب وتستهدف الوصول للحقيقة، ووجه كلامه للنواب قائلا: "لو كل التعديلات هدفها الدفاع عن الجاني.. أين حقوق المجني عليه؟.. يعني اللي اتضرب بمطواة ولا اتقتل فين حقه؟.. يجب أن تضعوا أمامكم الصورة شاملة وكاملة فهذا قانون هام وخطير".

وقال رئيس مجلس النواب، متسائلا: “هو تقليص سلطة النيابة العامة يقضي على الحريات ولا يحميها ومن يحمي المجني عليه؟”.