مقرر إقامتها اليوم.. تعرف على المباريات المؤجلة للجولة الـ16 بدوري الكرة النسائية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل عدد من المباريات الخاصة بالجولة السادسة عشر لدوري كرة القدم النسائية، حيث جاء على رأس هذه التأجيلات، تأجيل مباراة فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي وفريق نادي زد والتي كانت ستقام يوم 13 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الكرة النسائية لتقام يوم 27 يناير بسبب مباراة منتخب مصر تحت 17 عامًا والكاميرون في تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

تعديل مباريات يوم الاثنين 13 يناير ليتم إقامتها يوم الاثنين 27 يناير كالآتي:

الأهلي x زد

المقاولون العرب x بالم هيلز على ملعب فرعي المقاولون

الزمالك x البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك

وادي دجلة x بيراميدز على ملعب وادي دجلة بالتجمع

المعادي واليخت x الجونة على ملعب المعادي واليخت

وقد تقرر موعد إقامة المباراة الإياب للمنتخب المصري أمام الكاميرون يوم الخميس 18 يناير الجاري في الكاميرون.

من ناحية آخرى، استطاع النادي الأهلي في الحفاظ على صدارة الدروي المصري لكرة القدم النسائية برصيد 36 نقطة ليعتلي صدارة جدول البطولة ليليها فريق مسار في الترتيب برصيد 33 نقطة

منتخب الناشئات تحت 17 عام

وكان قد خسر منتخب مصر للناشئات تحت ١٧ عاما امام منتخب الكاميرون، على استاد الدفاع الجوي،في اللقاء الذي جمعهم أمس الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة التاسعة لكأس العالم 2025 التي تقام بالمغرب.

حيث سيطر على المباراة المنتخب الكاميروني ، فيما لم يستطع منتخب الناشئات المصري في فرض سيطرته على الكرة خلال شوطي المباراة .

وكانت قد تعرضت اللاعبة خديجة فتحي لاعبة منتخب مصر لاصابة قوية خلال المباراة وتم نقلها للمستشفي.

وقد انتهت المباراة، بتقدم المنتخب الكاميروني على المنتخب المصري بخمسة أهداف نظيفة