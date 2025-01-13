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الإثنين 13 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تل أبيب توافق على وقف إطلاق النار في غزة لمدة ثلاثة أشهر.. بشرط

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار في غزة لنحو ثلاثة أشهر لكنها في المقابل طالبت بالتزام أمريكي بإمكانية استئناف الحرب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفى وقت سابق، شهدت مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس تطورات كبيرة، مع إرسال مسودة نهائية للاتفاق إلى الطرفين للموافقة عليها، وسط ضغوط أمريكية متزايدة وتحركات دبلوماسية، في حين تتزامن هذه التطورات مع تصريحات متفائلة من مختلف الأطراف تشير إلى إمكانية التوصل لاتفاق قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت تواجه فيه الصفقة معارضة داخلية إسرائيلية.

العدوان الاسرائيلي على غزة قوات الاحتلال وقف اطلاق النار