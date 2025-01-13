"سموتريتش" و"بن جفير" يعارضان صفقة تبادل الأسرى بسبب أعدادهم

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يعارضان الصفقة بسبب أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال، نقلاً عن القاهرة الإخبارية، أن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إبقاء سموتريتش وبن جفير داخل الحكومة وإقناعهما بالامتناع عن التصويت بدلا من الاعتراض.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، انتقد اليوم، الاتفاق الذي يجري العمل عليه في الدوحة لوقف القتال في غزة وإعادة المحتجزين باعتباره صفقة "استسلام"، بحسب وكالة "رويترز".