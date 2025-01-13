الجولة الـ16 بدوري الكرة النسائية.. مسار ضد المصري ومودرن سبورت أمام إنبي

تنطلق بعد قليل، مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، حيث يواجه كلا من فريق الكرة النسائية مسار لفريق المصري، وفريق مودرن سبورت لفريق إنبي، وذلك بعد تأجيل مباريات المتبقية من الجولة الجارية، بسبب إقامة معسكر منتخب تحت 17 عام لمواجهة منتخب الكاميرون في إياب تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل فريق مسار للمباراة، بفارق 33 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة تم الفوز فيها جميعا، وأحرز لاعباته 58 هدف في شباك منافسيه ليحتل المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة، في المقابل يدخل الفريق المصري المباراة بفارق 8 نقاط جمعها في 12 مباراة فاز في مواجهتين وتعادل في مواجهتين وخسر باقي المباريات ليحتل المركز الثالث عشر.

أما عن فريق مودرن سبورت فيدخل المباراة بـ22 نقطة جمعها في من خلال 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في مواجهة وخسر 3 مباريات ليحتل المركز السابع، امام فريق إنبي يدخل المباراة بثلاث نقاط جمعها من خلال 12 تعادل في ثلاث مباريات وخسر باقي المباريات ليحتل المركز السادس عشر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الكرة النسائية برصيد 36 نقطة، ويحل مسار ثانيا برصيد 33 نقطة، ودجلة ثالثا ب31 نقطة والبنك الأهلي رابعا بـ28 نقطة، وزد بنفس الرصيد والزمالك خامسا ب27 نقطة، بينما يقبع الاتحاد السكندرى في المركز الأخير بنقطة.