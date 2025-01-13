قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح بالدقهلية.. صور

شهد قصر ثقافة الزقازيق، ختام عروض مهرجان نوادي المسرح بالدقهلية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تضمن اليوم الختامي عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "انتحار معلق" تأليف ياسر إسماعيل، وإخراج محمود الزيني، ديكور مجدي السنوسي، ويحكي العمل عن شاب قرر الانتحار فتوجه لشنق نفسه بعد معاناة مع كل من حوله، وفي أثناء انتحاره يظهر له شخص على هيئة ذاكرته التي تقوم بعرض بعض من المشاهد المؤثرة فى حياته.

العرض الثاني بعنوان "تلت فساتين" تأليف أحمد أبو العينين، إخراج يوسف أبو العينين، ديكور مجدى السنوسي، إضاءة حازم أحمد، غناء فرح الكحلاوي، وتدور أحداثه حول الصراع بين الجد وحفيده عن أزمة التعلق أو الارتباط بالأشياء عموما، يروي الجد للحفيد عدة قصص عن طريق صندوق الدنيا الذي يقوم هو بصنعهم.

بينما شهد اليوم قبل الأخير عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "مسخ الباب" تأليف عمرو قنديل، فكرة وإخراج محمد محروس، تدور أحداثه في إطار عبثي داخل عقل چيرى حيث نكون داخل عقل چيرى ونرى سيناريوهات ما ينسجه عقله الباطن، وينسجم معها چيرى فله شخصية سلبية نرى الجانب النفسي ومخاوفه وما يحب وما يكره. ويتساءل هل هذه هي حياته أم لا، ويكون هناك باب يحاول چيرى الخروج منه ولكنة مغلق، وذلك بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الكاتب أحمد سامي خاطر، المشرف على إقليم شرق الدلتا الثقافي.

كما قدم عرض بعنوان "الدم المحرم" تأليف وإخراج يوسف صبري، تدور أحداثه في إطار درامي، حول الصراع الداخلي للبطل "آدم" بين الخير والشر، بين الإيمان والشرك، والإنسانية والوحشية، ويبدأ الحوار بينه وبين الشيطان ما يكشف عن التوترات الداخلية التي يعاني منها آدم، والذي يبحث عن القوة والمفاتيح التي ستجعله سيدًا على حياته، وفي النهاية، ينكشف الدم أن الاتفاق الذي أبرمه مع الشيطان كان خدعة، فبدلا من الحصول على الأبدية في الحياة، ينتهي به الأمر في الجحيم.

أعقب العروض ندوات نقدية بحضور النقاد الكاتب مجدي الحمزاوي، والكاتبة صفاء البيلي، والمخرج محمد الزيني، تتناول النقاد النقاش مع صناع هذه العروض الإعداد والتمثيل، ومكونات العمل من نص وسينوغرافيا وديكور وإضاءة وصوت، وخلافه مما يؤثر على الشكل النهائي للعرض، كما يتم إعطاء بعض النصائح للفنانين الشباب لتحسين نقاط الضعف، والتركيز على نقاط القوة في أدائهم.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.



