محافظ دمياط يبحث استغلال موقع ادفينا

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الموقف الخاص بموقع مصنع إدفينا بمدينة عزبة البرج، تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم بمقر ديوان عام المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندسة سلوى السعيد مدير عام الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل وممثلي هيئة المساحة و الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة إدفينا و الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، حماية نهر النيل و مديرية الإصلاح الزراعى وأيضًا مديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية.

وبحث محافظ دمياط خلال الاجتماع، الإجراءات الخاصة بالرفع المساحى للموقع، وتحديد حدود الموقع كاملاً ، وناقش "المحافظ" كذلك المعوقات والتحديات وبحث كافة الحلول المناسبة لتخطيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما بحث مخطط العمل بالمرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور أيمن الشهابي أن تلك الخطوات تأتى كمرحلة أولية، لتنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموقع كفرصة استثمارية، لوقوعه المباشر على نهر النيل ويقع بامتداده طابية عرابى الأثرية والتى تسعى المحافظة إلى وضع خطة لتطويرها وترميمها بالتنسيق مع وزارة الآثار ، حيث أشار إلى أن المحافظة تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية بالمنطقة والترويج لها سياحيًا.

وعقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا مهمًا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات في جهود تسجيل محافظة دمياط ضمن شبكة المدن الإبداعية التي تديرها منظمة الأمم المتحدة "اليونسكو"، ذلك بحضور الدكتور محمد عماشة، نائب رئيس جامعة دمياط، والمهندسة ميرال يوسف، مدير عام التراث بديوان محافظة القاهرة، والدكتورة سارة حجازي، الإدارة العام للحفاظ على التراث بديوان عام القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بالملف ومسئولي تنسيق الملف بالمحافظة.

في البداية، استمتعت "نائب المحافظ" إلى شرح مفصل عن الخطوات التي تم اتخذها في هذا الملف، من نائب رئيس الجامعة، وأكدت " المهندسة شيماء الصديق " أن هذا الملف يلقى اهتمام بالغ من وزارة التنمية المحلية حيث تقوم الوزارة على دعم المحافظات للتسجيل ، لذا تسعى المحافظة الى التسجيل بالشبكة بهدف إبراز التراث الثقافي والإبداعي الفريد لدمياط، وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية للمدن الإبداعية.