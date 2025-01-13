محافظ كفر الشيخ: ملتزمون برفع كفاءة منظومة النظافة

أكد، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تولي منظومة النظافة العامة اهتمامًا بالغًا باعتبارها أحد المحاور الأساسية في تحسين جودة الحياة للمواطنين وحماية البيئة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ: "نتابع نشر فرق النظافة في جميع المدن والقرى، وفق جداول زمنية محددة لضمان رفع المخلفات بشكل دوري ومنظم، حيث تشمل هذه الفرق جمع القمامة من الشوارع، وتنظيف الساحات العامة، وتطهير المناطق الحيوية، وذلك لضمان بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين"

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن الجهود المبذولة تتضمن تكثيف الحملات في المناطق الأكثر احتياجًا بالقرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات والآلات المستخدمة في عمليات النظافة لضمان استمرارية الخدمة في جميع مناطق المحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ: "نركز على مكافحة الأمراض المرتبطة بالمخلفات والممارسات الخاطئة نحو البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والتطهير للحد من المخاطر البيئية والصحية، حيث أن حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أهم أولوياتنا، ونعمل على تنظيم حملات توعية للمواطنين حول أهمية المشاركة في الحفاظ على النظافة والبيئة، ووضع المخلفات فى الأماكن المخصصة لها بحاويات وصناديق القمامة، وتجنب إلقاء المخلفات فى الشوارع والطرق العامة والمجارى المائية والتخلص الآمن من النفايات الطبية، مما يساهم في الحد من المخاطر الصحية وتحقيق بيئة صحية مستدامة"

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، تخصيص الخط الساخن رقم 114 والرقم 0473220792 " مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة- مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة" لتلقى طلبات واستغاثات المواطنين.