وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: نؤكد التزامنا بإجراء العدالة الانتقالية

قال وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، "نؤكد التزامنا بإجراء العدالة الانتقالية واستمرار محاسبة المتورطين في الجرائم.

وأضاف، الشيباني، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أننا سنركز أولوياتنا على المواطن السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية ونيل حقوقه المدنية.

ولفت إلى أن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم.

وأوضح أن المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسة والاجتماعية حق دستوري لكل سوري وندعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبل.