ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية: نؤكد التزامنا بإجراء العدالة الانتقالية

وزير الخارجية بالحكومة
وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، "نؤكد التزامنا بإجراء العدالة الانتقالية واستمرار محاسبة المتورطين في الجرائم.   

وأضاف، الشيباني، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أننا سنركز أولوياتنا على المواطن السوري وتحسين ظروف حياته المعيشية ونيل حقوقه المدنية.

ولفت إلى أن الإدارة السورية الجديدة ملتزمة بتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم.

وأوضح أن المشاركة الواسعة لجميع الفئات في الحياة السياسة والاجتماعية حق دستوري لكل سوري وندعو الجميع إلى المشاركة الفعالة في بناء سوريا المستقبل.

وزير الخارجية بالحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني سوريا دمشق