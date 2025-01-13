5 آلاف قارئ في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق "توت"

زار موقع وتطبيق "توت" الإلكتروني المخصص لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، ما يقرب من ٥٠٠٠ قارئ خلال الأسبوع الأول من إطلاقه.

وأشار الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلي أن فريق العمل يواصل تحسين التجربة الحالية، بتطوير المحتوى الثقافي وإضافة ميزات جديدة تساهم في تعزيز التفاعل وزيادة قاعدة الأطفال المستخدمين، الأمر الذي يعزز خدماته المقدمة ضمن رؤية رقمية حديثة تهدف إلى تلبية الاحتياجات بطريقة مبتكرة وسهلة الاستخدام.

وأكد "ناصف" أن التطبيق يوفر حاليا مجموعة متنوعة من مطبوعات الهيئة المخصصة للأطفال، منها: كتب ومجلة "قطر الندى"، وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل، وسوف يعلن تحديثه أسبوعيا بكتب جديدة ليصبح منصة ثقافية شاملة مزودة بمحتوى غني ومتنوع.

ويعد موقع وتطبيق "توت" أول تطبيق إلكتروني مجاني لكتب ومجلات الأطفال بوزارة الثقافة، أطلقته هيئة قصور الثقافة خلال افتتاح الصالون الثقافي الثالث للطفل، بمسرح السامر الأسبوع الماضي.