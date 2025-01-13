المفكر محمد إدريس: كتابي يكشف حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي ويؤكد ثبات خيار المقاومة

أكد المفكر والباحث محمد السعيد إدريس، خلال ندوة عقدت في نقابة الصحفيين، أن كتابه الجديد يمثل توجهًا مضادًا لمحاولات سلب الوعي العربي وفرض السردية الصهيونية لتكريس الهزيمة وانتكاسة الوعي.

وأوضح أن الكتاب يتناول أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي، مشددًا على أن حرب الـ66 يومًا في لبنان وحرب الاغتيالات كانت بقيادة الولايات المتحدة، التي فرضت اتفاق وقف القتال على لبنان لمنع حزب الله من تهديد أمن إسرائيل مجددًا.

وأشار “إدريس” إلى أن الحرب استهدفت إنهاء العلاقة الإيرانية السورية التي كانت تدعم خيار المقاومة، عبر دعم وسلاح إيراني يصل إلى لبنان عبر سوريا. ورغم ذلك، أكد أن حزب الله خرج من حرب 2006 أقوى مما كان عليه، بينما تعرضت سوريا لحصار اقتصادي خانق.

وأضاف أن خيار المقاومة سيظل أصيلًا طالما الحقوق مغتصبة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية جزء من مشروع تحرر عربي شامل. وأعرب عن تساؤله حول غياب الحاضنة العربية لخيار المقاومة، في ظل دعم عربي وتركي للجماعات المتطرفة مثل “داعش”، ومحاولات تركيا لتعزيز نفوذها الإقليمي في سوريا وليبيا.

وأكد “إدريس” أن إسرائيل تواجه تحديات وجودية بعد فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية، لا سيما مع استمرار المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر للتفاوض بشأن الأسرى بعد فشله في تحقيق ذلك عسكريًا، مما يؤكد صمود حماس وثبات خيار المقاومة رغم محاولات الإبادة.

واختتم “إدريس” حديثه في الندوة بأن الكتاب يؤصل لحقيقة الصراع العربي الإسرائيلي، موضحًا أنه لن يتحول إلى صراع عربي-إيراني أو مذهبي بين السنة والشيعة، وأن الولايات المتحدة لن تنجح في تحقيق مشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي يسعى لجعل المنطقة خاضعة لإسرائيل، خاصة بعد ما شهده العالم من تراجع لقدرات إسرائيلية كانت تُروج كقوة إقليمية عظمى.