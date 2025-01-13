إطلاق برنامج تدريبي حول زيادة الإنتاجية للنباتات الطبية بأسيوط

نظم المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اطلاق برنامج تدريبي بعنوان سبل زيادة الإنتاجية للنباتات الطبية والعطرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرعاية شركة اجروسيم ايجيبت للاسمدة الحيوية باسيوط وذلك لتدريب عدد من منتجي النباتات الطبية والعطرية علي الممارسات الزراعية الجيدة واستخدام الاسمدة الحيوية لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والتعرف علي الزراعة العضوية والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج والتي تساعد علي الوصول إلي الأسواق الخارجية في إطار جهود المجلس للتصديري للحاصلات الزراعية لتنمية الصادرات الزراعية من النباتات الطبية والعطرية ولضمان الحصول علي منتج يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة .

كما تم عمل جولة في حقول حبه البركة بمنفلوط لمتابعة الحالة الإنتاجية للمحصول ومن جانبة قال الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية انه تم استعراض النتائج الخاصة بالتدريب التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ونتائج استخدام المنتجات بالحقول الإرشادية وقد تناولت محاور الدورة عدة موضوعات وهي دراسة استخدام التسميد الحيوي والمبيدات الحيوية، ودراسة انتاج محاصيل النباتات الطبية والعطرية من المحصول والمواد الفعالة باستخدام الكمبوست والاسمدة العضوية، ودراسة استخدام بعض مستخلصات من النباتات الطبية والعطرية في مقاومة الأمراض والافات بالإضافة الي معاملات ما بعد الحصاد والتعريف بدور النباتات الطبية والعطرية في تعزيز الصادرات المصرية.

شارك في البرنامج التدريبي الدكتور سعد جعفر مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية والدكتور عاطف عبد العزيز المعمل المركزي للزراعة العضوية ومسؤلي المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.