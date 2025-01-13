وزيرة التنمية المحلية: 1383 متقدمًا لمسابقة شغل 136 وظيفة قيادية بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، غلق باب التقديم الإلكتروني للوظائف القيادية في المحليات من رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم ومساعدين بالمحافظات، وفقاً للمسابقة الجديدة لشغل (136) وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في إطار الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إنتهاء فترة الإعلان صباح يوم 10 يناير الجاري حيث تم فتح باب التقديم الالكتروني على موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg وموقع بوابة الوظائف الحكومية ejobs.gov.eg ، لمدة شهر منذ 9-12-2024 وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 1383 متقدماً والذين سيتم تقييمهم وفقاً لشروط شغل الوظائف القيادية ومراجعة عدة معايير منها القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي للمتقدم والخبرة العملية بالمحليات ومقترح التطوير والقدرة على حل المشكلات المتعلقة بعمل بالإدارة المحلية بحلول غير تقليدية وألا يزيد السن للمتقدم عن 55 عاماً .

وقالت الدكتورة منال عوض أن الإعلان عن الوظائف في المستوي الوظيفي الممتاز يتضمن عدد 14 وظيفة وهم: 10 وظائف سكرتير عام و 3 وظائف رئيس مدينة ووظيفة واحدة رئيس مركز ومدينة، وفي المستوى الوظيفي العالي عدد 45 وظيفة وهما 4 سكرتير عام و 13 سكرتير عام مساعد و13 رئيس مركز ومدينة و15 رئيس حي، أما عن المستوي الوظيفي مدير عام فيشمل عدد 77 وظيفة وهم: عدد وظيفة واحدة سكرتير عام مساعد، وعدد 49 رئيس مركز ومدينة ، و12 رئيس مدينة و 15 رئيس حي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية بالمحافظات واختيار عناصر قيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيرة إلى حرص الوزارة علي تطبيق أعلي المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا علي أعلي مستوي من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن اللجان المعنية تعكف حالياً على فرز وتصنيف ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين للتأكد من توافر الشروط والضوابط الإدارية واستبعاد الملفات التي لا تتوافر فيها شروط الإعلان والمدد البينية ومدة الخدمة وكذلك التأهيل العلمى والوظيفى المناسب للدرجة وكذلك التأكد من مناسبة التاريخ الوظيفى ودراسة وتقييم مقترحات التطوير ، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجان من دراسة الملفات وتقييمها بنهاية شهر يناير الجارى على أن تبدأ الاختبارات النظرية بداية من شهر فبراير القادم ويعقب ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية.