قومى المرأة بأسوان يواصل تنظيم الندوات التوعوية بقرى " حياة كريمة "



إستمراراً لفعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " .. تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد من المحاضرات وندوات التوعية الخاصة ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى مركز إدفو وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة .

ندوات توعوية بقري حياة كريمة

مشيرة إلى أن الندوات والمحاضرات التوعوية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وإستهدفت عدد من السيدات والفتيات والأهالى بقرى السراج والطوناب والرتاج وجزيرة الملكية بإدفو .

برنامج الإرشاد الأسرى يهدف إلى رفع الوعى بموضوعات تنظيم الأسرة

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن برنامج الإرشاد الأسرى يهدف إلى رفع الوعى بموضوعات تنظيم الأسرة، وإختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى موضوعات الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، والنمو والتطور، فضلًا عن موضوعات الإعاقة والدمج والتربية الإيجابية للأبناء، وأيضاً التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً ، وأساليب الإختيار السليم وأهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة ، وأيضا مدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية في رسم مستقبل الأبناء وصحتهم الجسدية والنفسية وأثره البالغ على المجتمع ككل .

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