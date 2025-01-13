إنفوجراف.. لقاءات ورسائل وزير الزراعة خلال مشاركته في القمة الأفريقية بأوغندا

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرض من خلال أبرز لقاءات ورسائل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لدولة اوغندا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وعقدت القمة الأفريقية الاستثنائية في العاصمة الأوغندية "كمبالا "، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025.

ونقل وزير الزراعة في مستهل زيارته، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى كل من: رئيس جمهورية أوغندا الصديقة، رئيس الجمهورية الموريتانية الإسلامية ورئيس الدورة الحالية للإتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، فضلا عن مفوض الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الأفريقي.

وشملت رسائل وزير الزراعة التي ألقاها في إجتماعات القمة نيابة عن الرئيس السيسي: التأكيد على تطلع مصر إلى نتائج مثمرة لهذه القمة لتحقيق طموحات الأجندة الأفريقية، وتقديرها لجهود الإتحاد الأفريقي إزاء البرنامج الشامل للتنمية الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة في اعتماد الخطة العشرية لقمة الأسمدة ومبادرة صحة التربة من أجل أفريقيا، كذلك أن مصر تؤمن بتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة، كما وضعت في إطار رئاستها للإتحاد الأفريقي قضية الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها.

واضاف فاروق أن "إعلان كمبالا" سيكون بمثابة خارطة طريق لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية في أفريقيا، لافتا إلى أنه يجب وضع سياسات زراعية شاملة وتشجيع الاستثمار وتبني التكنولوجيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يجب على كافة شركاء التنمية دعم القارة الأفريقية لتحقيق تطلعات وطموحات أبنائها.

وأوضح أن القارة الأفريقية رغم ما تزخر به من موارد لا تزال تواجه تحديات جسيمة تتطلب تضافر الجهود، كذلك يجب معالجة التحديات والتشابكات بين القضايا المتعلقة بالممارسات المستدامة من المزرعة إلى المائدة، كذلك يجب أن تكون هذه القمة نقطة تطور جديدة لتحقيق طموحات وتطلعات أفريقيا التي نريدها مزدهرة.

وعقد وزير الزراعة على هامش فعاليات القمة عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، مع عدد من نظراءه بالدول الأفريقية لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، حيث التقى كل من: "كاجيجي تومويباز" وزير الزراعة والتصنيع الحيواني والسمكي بأوغندا، يوسف شرفه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجزائر، و"هاجاريسون فرانسوا" وزير زراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر.

كما التقى وزير الزراعة أيضا و"جوزفين لاجو" وزيرة الزراعة والأمن الغذائي بدولة جنوب السودان، كذلك "غيسمالا حمزة" وزير الزراعة والتنمية الريفية بدولة أفريقيا الوسطى، و"مابوبا جانج" وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية بالسنغال، ومحمد عبدي حاير وزير الزراعة والريّ بالصومال، فضلا عن وزير الزراعة والأمن الغذائي، بدولة الكونغو الديمقراطية، و"أندور كارانجا" وزير الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية بدولة كينيا.

فيما عقد وزير الزراعة لقائين مع الدكتور أحمد المقص مدير إدارة البحوث الزراعية بالاتحاد الأفريقي، كذلك السفيرة "جوزيفا ساكو" مفوض الزراعة والتنمية الريفية- الاتحاد الأفريقي.

وحضر اللقاءات السفير منذر سليم سفير مصر بدولة اوغندا، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

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