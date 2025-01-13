نقل تبيعة 8 مستشفيات و87 مركزًا طبيًا بين المديرية والرعاية الصحية

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعًا تنسيقيًا لاستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يأتي وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن حيث وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية، ويتم تباعًا إستكمال إجراءات نقل التبعية لباقي المستشفيات والمراكز الطبية، والجاري تنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لها ومنها مستشفيات نصر النوبة والسباعية .

إجتماع تنسيقي لمحافظ أسوان لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية

وجاء ذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

ضرورة إستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة العالية

وخلال الاجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حسن نائب مدير الفرع، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى بالجودة العالية وبسلاسة كاملة وتسخير كافة الأمكانيات طبقاً لآلية منظمة تعمل على عدم تأثر تقديم الخدمات مطلقاً بإجراءات النقل.

وقدم شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئات الرعاية الصحية ولإعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى للدعم المتواصل الذى تم ويتم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية لبانوراما جمالية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

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