ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في مخدر البودر بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد الصفتي، من القبض على عاطلين؛ بحوزتهم كمية من مخدر البودر في منطقة الشارع الجديد دائرة المركز، وبمواجهتهم اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

ضبط عاطلين بالإسماعيلية

توصلت تحريات النقيب مصطفي البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، إلى إتجار 2 عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهم في الشارع الجديد دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم اعداد كمين للمتهمان، تمكنت القوة الأمنية من القبض على المتهمان، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي.

اعترفا المتهمان بحيازة المضبوطات للإتجار بها، وترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.