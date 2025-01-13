هند عبدالحليم تلحق السباق الرمضاني في مسلسل "ضلة حيطة" مع ياسمين صبري

تستعد الفنانة هند عبدالحليم تستعد للمشاركة في مسلسل "ضل حيطة"، الذي تلعب بطولته ياسمين صبري، والمكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانين: ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عنانى، مها نصار، هند عبد الحليم، والعمل من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

وكانت الفنانة هند عبدالحليم قد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وشاركها فى البطولة كل من سلمي أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، محمد محمود وغيرهم.

أما الفنانة ياسمين صبرى عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالنجم محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.