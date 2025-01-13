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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"النواب" اللبناني يؤكد ضرورة التوصل لتفاهمات بين القوى السياسية لتسمية رئيس حكومة إصلاحي

إلياس بوصعب
إلياس بوصعب
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أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب ضرورة التوصل إلى تفاهمات بين القوى السياسية لتسمية رئيس حكومة اصلاحي يشكل فريقا يتوافق مع خطاب قسم الرئيس الجديد جوزيف عون.


وقال صعب ـ حسبما أفاد التلفزيون اللبناني اليوم /الاثنين/ ـ:"إن التسميات والترشيحات على رئاسة الحكومة مختلفة عما كان عليه خلال انتخاب رئيس الجمهورية".. معربا عن أمله في أن تتم تسمية رئيس الحكومة بنفس الزخم والتفاهم بين القوى السياسية.
وأعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني عن قلقه من الدخول في خلافات جديدة حول اختيار رئيس الحكومة.. مؤكدا على ضرورة تنحية الخلافات جانبا والتفاهم لتسمية رئيس حكومة اصلاحي.
وكان النائب اللبناني فؤاد مخزوم قد أعلن في وقت سابق انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة لإفساح المجال للتوافق على اسم القاضي نواف سلام.. وقال مخزومي: "إن لبنان بحاجة الى تغيير جذري في نهج الحكم وإلى حكومة وتواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية".

نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب إلياس بوصعب القوى السياسية رئيس حكومة اصلاحي