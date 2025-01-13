انتظام أعمال طرح منتجات مشروعات الدواجن ببني سويف

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، مشروعات الدواجن بمنطقة شرق النيل، للاطمئنان على انتظام سير العمل في محطات المشروع والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وسبل تعزيزه، وذلك في حضور كل من المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية .

واطمأن السكرتير العام المساعد على سير العمل ومستوى الإنتاج، وتحدث مع العاملين حول التحديات التي تواجههم والجهود المبذولة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، حيث تفقد عنابر الدواجن، وتابع أعمال طرح منتجات المشروعات من الطيور الحية "دجاج " بأسعار مخفضة ، وذلك في ضوء توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، كما تم متابعة انتظام وتواصل أعمال التحصين و نشاط المحطة في بيع البيض المائدة

أكد السكرتير العام المساعد –خلال جولته- تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة من بيض المائدة، وذلك لضمان توفره للمواطنين بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي، وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.