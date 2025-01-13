أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية أولوية في الأمن القومي المصري

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي لمصر، مشددًا على أن الموقف المصري منها ظل أصيلًا، وهو ما يفسر عدم حدوث تطبيع شعبي مع إسرائيل رغم مرور عقود على معاهدة السلام.

وأوضح "يوسف" -خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول الصراع العربي الإسرائيلي- أن هذا الموقف يظهر جليًا في دعم مصر للمقاومة الفلسطينية، بدءًا من حرب 1948 وصولًا إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.