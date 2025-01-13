بالفيديو.. كاتب صحفي: هناك توجيهات رئاسية بالتيسير على المواطنين

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، المتخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين وعدم الإضرار بمنظومة السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار خاصة مع المتغيرات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية الموجودة في الوقت الحالي.

وأضاف «عز الدين»، خلال حواره على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الجهود المتمثلة في التيسير على المواطنين تتنامى وتتواكب مع المبادرات الرئاسية الكثيرة التي تهدف لخفض الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية سواء في منظومة الدعم أو عبر توفيرها في الأسواق بشكل عام، فضلاً عن تيسير حصول المواطنين عليها عبر المعارض والمنافذ.

وتابع: «مبادرة سوق اليوم الواحد مهمة جدا؛ كونها تأتي خارج الصندوق وتوفر دوائر عديدة تساهم في رفع تكلفة السلع، إلى جانب إعطاء الفرصة للمنتجين والمزارعين والمشاركين الصغار بتوفير السلع وبيعها مباشرة دون تحميلهم أي أعباء، بالتالي المستهلك النهائي يحصل على هذه السلع بسعر مناسب وتخفيضات تتراوح من 30% تصل إلى 50% في نهاية اليوم».