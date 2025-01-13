"هيافة وهبل منكم لله".. منة فضالي تعلق على خبر بتر ساقها

أعربت الفنانة منة فضالي عن استيائها وغضبها بسبب تداول إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أخبار كاذبة بهدف التريند والمشاهدات واكتشفت ذلك صباح اليوم، ونشرت صورة من الصفحة صاحبة الشائعة عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت منة فضالي عليها قائلة: "يعني لما أصحى على خبر زي ده المفروض أعمل إيه، صفحة غريبة مغمورة، خبر غريب برضه، إيه الهيافة والهبل ده علشان حد يعبركم وتعملوا مشاهدات تكتبوا خبر زي ده، منكم لله".

منة فضالي تخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسل “سيد الناس”

تخوض الفنانة منة فضالي السباق الرمضاني 2025 بمسلسل “سيد الناس” مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، عمرو سعد ومن إخراج محمد سامي، وبجانبه أعربت عن سعادتها البالغة للعمل تحت قيادة محمد سامي، مشيرة إلى أن هناك كيمياء في العمل تربطها معه.