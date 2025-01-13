حمزة علاء يتعافى وينتظم في مران الأهلي‎ ‎

انتظم حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين ‏على ملعب التتش بالجزيرة‎ ‎.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن حمزة علاء تعافى مؤخرا من نزلة البرد وانتظم خلال الأيام الأخيرة في مران ‏بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم.‏

واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز‎ ‎.