انتظم حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة .
من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن حمزة علاء تعافى مؤخرا من نزلة البرد وانتظم خلال الأيام الأخيرة في مران بدني منفرد حتى تماثل للشفاء وانتظم في المران الجماعي اليوم.
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غدا الأربعاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز .
البوابة سبورت
حمزة علاء يتعافى وينتظم في مران الأهلي
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انتظم حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة .
انتظم حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة .