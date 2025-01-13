طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية‎ ‎

خضع مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ أن مروان عطية لايزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان الأخيرة في دوري الأبطال.
وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار الكدمة.
واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين، عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غدا الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.