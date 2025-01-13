طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية‎ ‎

خضع مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران ‏الجماعي للأهلي الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎ ‎

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق؛ أن مروان عطية لايزال يعاني من آثار كدمة في الأنكل تعرض لها أثناء مباراة استاد ابيدجان ‏الأخيرة في دوري الأبطال.

وأشار جاب الله إلى خضوع اللاعب لجلسة تأهيل في الجيم اليوم يتحدد في ضوئها حالة اللاعب ومدى استجابته وتعافيه من آثار ‏الكدمة.‏‎ ‎

واستأنف الأهلي المران صباح اليوم الاثنين، عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على استاد ‏ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء بعد غدا الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.