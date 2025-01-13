الكرملين: لا يوجد تحضيرات جوهرية للقاء بين بوتين وترامب حتى الآن

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميتري بيسكوف، إنه لا يوجد تحضير جوهري للقاء بين الرئيس الروسي" فلاديمير بوتين" والرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".



وأوضح بيسكوف للصحفيين، وفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الاثنين/ - أنه رغم عدم وجود أي تحضيرات جوهرية، فإن هناك تفاهمًا معلنًا وإرادة سياسية، لأن مثل هذا التواصل سيكون ضروريًا ومناسبًا للغاية"، مضيفًا أنه ستستمر روسيا في مراقبة الأوضاع بعد أن تتغير الإدارة في واشنطن".

وردّ بيسكوف على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بالاستعداد للتواصل مع واشنطن، "بأن روسيا منفتحة ومستعدة للتواصل مع جميع البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة كما قال بوتين من قبل ".

وكان مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والز، قد أفاد بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يستعد للقاء سياسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومع اقتراب عودته إلى البيت الأبيض، والمقررة في 20 يناير، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في وقت سابق، إنه يجري الترتيب لعقد اجتماع بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون أن يحدد جدولا زمنيا للمحادثات.