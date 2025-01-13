قطر تسلم مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أكد مسؤول مطلع على المفاوضات لوكالة "رويترز" اليوم، أن دولة قطر التي تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، قدمت الجانبين مسودة "نهائية" لاتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، في خطوة قد تساهم في إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأضاف المسؤول أن الانفراجة في المفاوضات تم التوصل إليها في العاصمة القطرية الدوحة بعد منتصف الليل، إثر محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

من جهته، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن إسرائيل لم تتلق مسودة الاتفاق من قطر حتى الآن، مما يثير التساؤلات حول تقدم المفاوضات.

في سياق متصل، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، المقترح الذي يجري العمل عليه في قطر لوقف القتال في غزة وإعادة الرهائن، واصفًا إياه بـ "صفقة استسلام" مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيكون "كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل".