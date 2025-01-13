تراجع محدود في أسعار الذهب محلياً متأثرا بانخفاضه عالميا

افتتح الذهب تداولات اليوم على تراجع محدود بسبب ضعف سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات السوق العالمي، ولكن تبقى تداولات الذهب مستقرة بالقرب من مستويات مرتفعة مما يدل على استقرار مستويات الأسعار خلال الفترة الحالية.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3790 جنيه للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك بعد أن استقر السعر خلال جلسة الأمس دون تغيير عند المستوى 3800 جنيه للجرام.

اليوم تراجع سعر الذهب المحلي مع الافتتاح بسبب ضعف سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية الأسبوع، في الوقت الذي يظل في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقر في الأسواق مما يقلل من الدعم لتسعير الذهب المحلي.

حتى الآن لم تتأثر أسعار الذهب المحلي بعمليات استحقاق الشهادات البنكية منذ بداية العام، الأمر الذي يدل على أن ارتفاع سعر الذهب المحلي قلل من جذب السيولة النقدية من البنوك إلى شراء الذهب، مما دفع الأغلبية إلى تجديد الشهادات من جديد.

من المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بسبب التأثير السلبي لتقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وجاء بأفضل من التوقعات بشكل كبير. بينما تركز الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخم الأمريكية.

انخفض سعر الذهب المحلي بشكل طفيف مع بداية تداولات اليوم وذلك بسبب تراجع سعر الذهب العالمي بينما يظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه غير داعم لمزيد من ارتفاع سعر الذهب المحلي.

تراجع سعر الذهب العالمي بعد أن اقترب نهاية الأسبوع الماضي من المستوى 3700 دولار للأونصة، حيث يحاول السعر الآن اختراق خط الاتجاه الهابط قصيل الأجل حول المستوى 2690 دولار للأونصة، وفي حال نجح في ذلك سيدفعه إلى مزيد من الصعود خلال الفترة القادمة.

السعر المحلي:

وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 بداية هذا الأسبوع إلى المستوى 3800 جنيه للجرام ولكنه فشل في اختراقه بسبب ضعف زخم الصعود ويتداول حالياً بالقرب من هذا المستوى في انتظار تجميع الزخم الكافي لاختراقه ويتجه إلى المستوى 3850 جنيه للجرام.