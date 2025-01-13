شبورة مائية وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

بينما يسود طقسا دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، وليلاً، يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

تحذيرات من الشبورة المائية

كما حذرت الهيئة من شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 24 درجة عظمى، 14 درجة صغرى.

السواحل الشمالية: 22 درجة عظمى، 9 درجات صغرى.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: 26 درجة عظمى، 15 درجة صغرى.

شمال الصعيد: 24 درجة عظمى، 9 درجات صغرى.

جنوب الصعيد: 28 درجة عظمى، 13 درجة صغرى.