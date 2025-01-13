الجيش السوداني يواصل تقدمه غرب ود مدني باتجاه الخرطوم

يواصل الجيش السوداني، اليوم الاثنين، تقدمه غرب مدينة ود مدني في اتجاه العاصمة «الخرطوم»، وذلك بعد اقتحامه المدينة من 3 محاور.

استعاد الجيش السوداني صباح السبت الماضي مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد أن كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع منذ ديسمبر 2023. وقد جاء هذا التطور بعد معركة طاحنة ضمن الحرب المستمرة في البلاد منذ 21 شهرًا.

وهنأ قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، القوات المشتركة على هذا الإنجاز، مشيدًا بمساهمتها في المعركة واستعادتها للمدينة، مؤكدًا التزامه باستعادة كل شبر من الأراضي السودانية من قوات الدعم السريع. ويعد هذا الحدث أول اختبار حقيقي للتعاون بين الجيش السوداني والحركات المسلحة التي كانت قد وقعت على اتفاق سلام مع الحكومة، إلى جانب المجموعات الأخرى مثل المقاومة الشعبية ومجموعات الإسناد الشعبي التي تشكلت خلال فترة النزاع.

من جهته، أقر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بفقدان السيطرة على ود مدني، لكنه أكد أن "اليوم خسرنا جولة ولم نخسر المعركة"، مما يعكس استمرار التوتر في الساحة العسكرية والسياسية في السودان.