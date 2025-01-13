جامعة سوهاج تستقبل لجنة الأعلى للجامعات لتفعيل برنامج علوم التمريض بالساعات المعتمدة

استقبلت جامعة سوهاج، زيارة وفد لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، لتقييم الموارد البشرية والمادية الموجودة بكلية التمريض، والوقوف على مدى استيفائها لمعايير الاعتماد البرامجي، للموافقة على تفعيل برنامج علوم التمريض المكثف بنظام الساعات المعتمدة "الخاص بمصروفات"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تتبني إستراتيجية تعليمية متطورة تقوم فى الأساس على منظومة متكاملة من البرامج والتخصصات التى تواكب احتياجات سوق العمل، وتتناسب مع وظائف المستقبل وتساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالوطن.



وقالت الدكتورة غني عبد الناصر عميد الكلية ورئيس اللجنة، أن البرنامج يعد إضافة قوية للكلية، ويحقق التميز فى التعليم التمريضى لمسايرة التقدم في العلوم التمريضية، ويهدف إلى تخريج كوادر تمريضية مؤهلة وقادرة على تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستوى من الجودة، مضيفة أن اللجنة ضمت كلا من الدكتورة صفاء صلاح اسماعيل عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض بجامعة المنيا، وقد شملت الزيارة تفقد المبني، والمعامل والمدرجات وقاعات التدريس والمكتبات.

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