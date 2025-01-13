مقتل 9 مسلحين في مداهمتين منفصلتين شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل 9 مسلحين في مداهمتين منفصلتين بمنطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.



وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - بأن قوات الأمن شنت المداهمتين استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقتي دوسالي وإشام، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن تصفية 9 مسلحين.

وجرت مصادرة عدد من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، فيما تتواصل عمليات التمشيط بالمنطقتين؛ للبحث عن أي مسلحين آخرين.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021..ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".