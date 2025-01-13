ads
الإثنين 13 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: ترامب مهتم شخصيا بتوقيع اتفاق في غزة قبل توليه منصبه

الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ التدخل شخصيًا في مسألة إطلاق سراح المحتجزين خلال اليومين الأخيرين، وأنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه.

وأشارت إلى أن رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية.

وأكدت أن "ترامب" لديه رغبة كبيرة أيضا بأن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفة أنه من المتوقع أن يعمُّ السلام في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب في حرب أخرى بأيامه الأولى في الرئاسة.

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتفاق في غزة