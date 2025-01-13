إعلام إسرائيلي: ترامب مهتم شخصيا بتوقيع اتفاق في غزة قبل توليه منصبه

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ التدخل شخصيًا في مسألة إطلاق سراح المحتجزين خلال اليومين الأخيرين، وأنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه.

وأشارت إلى أن رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية.

وأكدت أن "ترامب" لديه رغبة كبيرة أيضا بأن يرى استمرار وقف إطلاق النار في لبنان، مضيفة أنه من المتوقع أن يعمُّ السلام في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب في حرب أخرى بأيامه الأولى في الرئاسة.