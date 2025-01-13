قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني، يعكس اقتراب نهايتها التاريخية.
وأوضح “يوسف” -خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول الصراع العربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين- أن السلوك الإسرائيلي الحالي يشبه إلى حد كبير ما شهدته جنوب أفريقيا في سنواتها الأخيرة من نظام فصل عنصري، حيث تصبح الأنظمة الاستيطانية أكثر عنفًا قبل انهيارها.
سياسة
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني تعكس اقتراب نهايتها
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قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني، يعكس اقتراب نهايتها التاريخية.
قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني، يعكس اقتراب نهايتها التاريخية.