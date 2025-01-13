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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني تعكس اقتراب نهايتها

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قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني، يعكس اقتراب نهايتها التاريخية.
وأوضح “يوسف” -خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول الصراع العربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين- أن السلوك الإسرائيلي الحالي يشبه إلى حد كبير ما شهدته جنوب أفريقيا في سنواتها الأخيرة من نظام فصل عنصري، حيث تصبح الأنظمة الاستيطانية أكثر عنفًا قبل انهيارها.

رأى الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تعيش مرحلة “توحش استيطاني”