أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني تعكس اقتراب نهايتها

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن إسرائيل تعيش مرحلة توحش استيطاني، يعكس اقتراب نهايتها التاريخية.

وأوضح “يوسف” -خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول الصراع العربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين- أن السلوك الإسرائيلي الحالي يشبه إلى حد كبير ما شهدته جنوب أفريقيا في سنواتها الأخيرة من نظام فصل عنصري، حيث تصبح الأنظمة الاستيطانية أكثر عنفًا قبل انهيارها.