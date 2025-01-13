مران الأهلي | طاهر وداري يواصلان البرنامج التأهيلي ‏

واصل طاهر محمد طاهر وأشرف داري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران ‏الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.‏‎ ‎

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن الثنائي يخضع لتنفيذ البرنامج التأهيلي والتدريبي الخاص بهما للتعافي من ‏الإصابة.‏‎ ‎

وأشار جاب الله إلى ان الثنائي يخضع للفحص بشكل مستمر للاطمئنان على حالة كل منهما تمهيدا للانتقال لمرحلة جديدة من التأهيل ‏البدني.‏‎ ‎

يذكر أن طاهر يعاني من تمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية ، فيما يعاني اشرف داري من شد في العضلة الخلفية.‏

واستانف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب عودة الفريق من كوت ديفوار والفوز على ستاد ‏ابيدجان بنتيجة ٣-١ في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.‏‎ ‎