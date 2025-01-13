تعليم القاهرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في يومها الثالث

تواصلت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة لليوم الثالث على التوالي، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط في كافة المدارس.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة متابعة سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأدى طلاب مختلف المراحل التعليمية امتحاناتهم في مواد متنوعة، حيث أدى طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحان التربية الدينية، بينما أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان العلوم.

كما أجرى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان الدراسات الاجتماعية.

وفي المرحلة الإعدادية، أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان الدراسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان الجبر والإحصاء.

وفي التعليم الثانوي العام، أدى طلاب الصف الأول امتحان التاريخ، بينما أدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مواد الجغرافيا والكيمياء حسب الشعبة.

وفي التعليم الثانوي الفني، تم أيضًا تنفيذ امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للجداول المقررة، مع ضمان الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الامتحانات.

من جانبها، أكدت مدير المديرية سماح إبراهيم على متابعة سير الامتحانات، مشيرة إلى أن جميع اللجان شهدت التزامًا تامًا بالتعليمات، بما في ذلك توفير بيئة امتحانية مريحة من حيث التهوية والإضاءة الجيدة. كما شددت على ضرورة عدم اصطحاب الموبايلات أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف أعمال النظافة في المدارس وتوفير حجرة إسعافات أولية مجهزة في كل لجنة.

وأوضحت أنه تم منع وجود الباعة الجائلين حول المدارس، مع التأكيد على التواصل اللحظي مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للتعامل مع أي عقبات قد تطرأ خلال سير العملية الامتحانية.