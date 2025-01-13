واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اجتماعا مع الجهاز المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولة الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.
وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في الجيم، خاصة المجموعة التي شاركت بشكل أساسي في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، بسبب رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، فيما تم تصعيد لاعبو الشباب حمزة عبدالكريم ومحمد احمد شيبا وهشام الحداد.
كان الأهلي قد فاز على استاد أبيدجان بثلاثية حملت توقيع إمام عاشور في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يسحم الأهلي تأهله رسميًا الى الدور ربع النهائي.
البوابة سبورت
مران الأهلي| كولر يجتمع بالجهاز المعاون.. وتدريبات استشفائية للاعبين
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.