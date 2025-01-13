مران الأهلي| كولر يجتمع بالجهاز المعاون.. وتدريبات استشفائية للاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة التي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل ‏ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اجتماعا مع الجهاز المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري، ودوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية في الجيم، خاصة المجموعة التي شاركت بشكل أساسي في مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، بسبب ‏رحلة السفر الشاقة، وخوض المباراة وسط درجات حرارة ورطوبة مرتفعة، فيما تم تصعيد لاعبو الشباب حمزة عبدالكريم ومحمد ‏احمد شيبا وهشام الحداد.‏

كان الأهلي قد فاز على استاد أبيدجان بثلاثية حملت توقيع إمام عاشور في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ‏قبل أن يسحم الأهلي تأهله رسميًا الى الدور ربع النهائي.‏