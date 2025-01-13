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الإثنين 13 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أستاذ علوم سياسية: الاتفاقات الإبراهيمية محاولة فاشلة للتطبيع

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قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، استاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، إن الاتفاقات الإبراهيمية تختلف عن معاهدات السلام السابقة مع مصر والأردن، حيث لم تتطلب أي تنازل عن أراضٍ محتلة.
وأضاف “يوسف” -خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين حول الصراع العربي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن هذه الاتفاقات تمثل سلامًا مقابل سلام، لكنها سعت لتطبيع شعبي لم يتحقق، في ظل أصالة الموقف الشعبي العربي الرافض للتطبيع مع إسرائيل.

ويذكر ان الاتفاقيات الإبراهيمية عبارة عن سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وُقعت في النصف الأخير من عام 2020. 

لفت الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية إلى أن الاتفاقات الإبراهيمية تختلف عن معاهدات السلام السابقة مع مصر والأردن حيث لم تتطلب أي تنازل عن أراض محتلة